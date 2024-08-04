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Hasan Arat'tan Galatasaray'a çok konuşulacak "Salıncak" göndermesi

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzelerine götürdükleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Arat, sarı-kırmızılıların daha önce yaptığı "Salıncak" paylaşımına göndermede bulunarak "Şunu unutmasın kimse. Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal gelir, gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Arat, sarı-kırmızılı takıma "salıncak" göndermesinde bulundu.

"1 TANE KUPAMIZI SAYMIYORLAR, MÜRAACAT YAPACAĞIZ"

Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Tribünlere gelen tüm taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş sıkıntılı bir camia geçirmesine rağmen, 8 ayda 2 kupa kazandık. Bu bir habercidir. Biz şu anda 11. kupamızı kazandık. 1 tane kupamızı saymıyorlar ama biz müracaat yapacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA GÜZEL BİR HEDİYE"

Karşılaşmayı değerlendiren Arat, "Beşiktaş bugün çok iyi oynadı. Hocamız ve teknik heyet iyi hazırlandı. Transfer olarak çok önemli hamleler yaptık. Beşiktaş camiası olarak bu gururlu günü yaşıyoruz ama önemli olan bundan sonra ligdir. Bu güzel bir hediyedir Beşiktaş taraftarına. Son derece centilmence bir maç geçti. Maç sonunda iki takımın bunu göstermesi iyi bir örnek oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş camiasına büyük bir saygı ve sevgi gönderiyorum. Tüm Beşiktaşlılar'ı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY'A "SALINCAK" GÖNDERMESİ

Galatasaray'ın daha önce yaptığı "salıncak" paylaşımına göndermede bulunan Hasan Arat, "Şunu unutmasın kimse. Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal gelir, gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ MUSTAFA"

Transfer açıklamasında da bulunan Hasan Arat, "Bugünün en büyük transferi Mustafa. Onu takip edin. Ciro, dünyada kendini kanıtlamış bir oyuncu ama bu bir takım oyunu. Bu takım oyununda tüm ekip hiç olmadığı kadar konsantreydi. Son derece iyi çalıştılar. Herkes büyük emek verdi. Emeği geçenleri kutluyorum. Beşiktaş, bu akşam bunu kutlayacak. Önümüzdeki hafta lige başlıyoruz. Beşiktaş yarın hedefine koşacak." diye konuştu.

Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yolu açık olsun, Allah Beşiktaş'ı nazarlardan korusun." diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinin ardından sarı lacivert bir salıncağın üzerinde sallanan Kartal görseli paylaşarak iki ezeli rakibine birden gönderme yapmıştı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı her iki cami tarafından da tepki almıştı.

Hasan Arat'tan Galatasaray'a çok konuşulacak 'Salıncak' göndermesi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (24)

Veysel null:

Bir galibiyet kazandı diye bir yerleri kalktı bunun. Futbol işte o kadar üstünde durmaya gerek de yok zaten

38
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Bidüşün:

Kartal cinconu salıncakta oturamayacak hale getirdi

90
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Seko:

Başkasının salıncağına binene kadar binmeyiz daha iyi

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Src Ars:

Gs şampiyon olmuş gibi sevinen başka taraftarlar gördüm, bu GS ne kadar büyük olduğunu gösteriyor

18
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Bidüşün:

Okadar büyükki 5 tane aldı, maç bi on dakika daha oynansa bi beş daha alırdı

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Selim AYDOĞAN:

65 büyük Yaprak yemeyi sever

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Berkant Tezcan:

helal olsun başkanım çok büyüksün ya dursunella ve cikcik okan'a gereken cevabı vermişsin tabi büyük ekşi yok artık ????

37
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Seko:

Kuşkar gene erken ötmeye başladı....yakında ümüğünüzü sıkarız

yanıt5
yanıt16
Efe:

Galiba bu ilaç falanmi aldı napti kuşlar ötüyor gayri epeydir kanadı yoluk geziyordu

12
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Seko:

Üç beş hafta ötsünler bakalım...özellikle bunlar maaş ödemeleri gelince ali koçun salıncağına gene binerler

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