Hasan Arat'tan Galatasaray'a çok konuşulacak 'Salıncak' göndermesi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Arat, sarı-kırmızılı takıma "salıncak" göndermesinde bulundu.

"1 TANE KUPAMIZI SAYMIYORLAR, MÜRAACAT YAPACAĞIZ"

Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Tribünlere gelen tüm taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş sıkıntılı bir camia geçirmesine rağmen, 8 ayda 2 kupa kazandık. Bu bir habercidir. Biz şu anda 11. kupamızı kazandık. 1 tane kupamızı saymıyorlar ama biz müracaat yapacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA GÜZEL BİR HEDİYE"

Karşılaşmayı değerlendiren Arat, "Beşiktaş bugün çok iyi oynadı. Hocamız ve teknik heyet iyi hazırlandı. Transfer olarak çok önemli hamleler yaptık. Beşiktaş camiası olarak bu gururlu günü yaşıyoruz ama önemli olan bundan sonra ligdir. Bu güzel bir hediyedir Beşiktaş taraftarına. Son derece centilmence bir maç geçti. Maç sonunda iki takımın bunu göstermesi iyi bir örnek oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş camiasına büyük bir saygı ve sevgi gönderiyorum. Tüm Beşiktaşlılar'ı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

GALATASARAY'A "SALINCAK" GÖNDERMESİ

Galatasaray'ın daha önce yaptığı "salıncak" paylaşımına göndermede bulunan Hasan Arat, "Şunu unutmasın kimse. Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal gelir, gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ MUSTAFA"

Transfer açıklamasında da bulunan Hasan Arat, "Bugünün en büyük transferi Mustafa. Onu takip edin. Ciro, dünyada kendini kanıtlamış bir oyuncu ama bu bir takım oyunu. Bu takım oyununda tüm ekip hiç olmadığı kadar konsantreydi. Son derece iyi çalıştılar. Herkes büyük emek verdi. Emeği geçenleri kutluyorum. Beşiktaş, bu akşam bunu kutlayacak. Önümüzdeki hafta lige başlıyoruz. Beşiktaş yarın hedefine koşacak." diye konuştu.

Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yolu açık olsun, Allah Beşiktaş'ı nazarlardan korusun." diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinin ardından sarı lacivert bir salıncağın üzerinde sallanan Kartal görseli paylaşarak iki ezeli rakibine birden gönderme yapmıştı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı her iki cami tarafından da tepki almıştı.