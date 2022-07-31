Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman, "Öncelikli hedefim, Galatasaray'a katkı vermek. Ondan sonra da inşallah Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Hamza Akman, yayıncı kuruluş olan D-Smart ekranlarında Serhan Türk'ün sorularını yanıtladı. Avusturya kampının çok iyi geçtiğini belirten genç oyuncu, kampta takımla birlikte olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Okan hoca bize güvendi, buraya getirdi. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hem maçlarda hem idmanlarda. Abilerimiz bize yardımcı oluyor. İnşallah bugün de galibiyet alacağız" diye konuştu.

Genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe transferi söz konusu olan Ali Akman ile ilgili ise "Ali ile görüşüyoruz. Aramız iyi. Şu anda Galatasaray'a transferi konusunda hiçbir şey belli değil" ifadelerini kullandı.