Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayer Leverkusen ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, maçın son dakikalarında verdiği penaltı kararıyla gündem oldu. Arsenal'in beraberliği yakaladığı pozisyon Alman ekibinin cephesinde büyük tepki topladı.

MAÇIN KADERİNİ PENALTI BELİRLEDİ

Almanya'da oynanan mücadelede Bayer Leverkusen uzun süre karşılaşmayı 1-0 önde götürdü. Ancak maçın son bölümünde yaşanan bir pozisyon karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

Arsenal atağında Noni Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Madueke'nin Bayer Leverkusenli Alejandro Grimaldo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasının ardından Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Arsenal'de topun başına geçen Kai Havertz, 89. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

LEVERKUSEN CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden hakem kararına sert itiraz geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, pozisyonda penaltı olmadığını savundu.

Hjulmand maç sonrası yaptığı açıklamada, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, pozisyonun penaltı olmadığını vurgulayarak "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum." sözleriyle karara tepki gösterdi.