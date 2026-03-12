Haberler

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halil Umut Meler'in Bayer Leverkusen–Arsenal maçının son dakikalarında Arsenal lehine verdiği penaltı kararı tartışma yarattı ve Leverkusen cephesi karara sert tepki gösterdi.

  • Halil Umut Meler, Arsenal ile Bayer Leverkusen arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında 89. dakikada Arsenal lehine penaltı kararı verdi.
  • Kai Havertz, verilen penaltıyı gole çevirerek maçın 1-1 berabere bitmesini sağladı.
  • Bayer Leverkusen teknik direktörü Kasper Hjulmand, penaltı pozisyonunda temas olmadığını ve kararın yanlış olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayer Leverkusen ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, maçın son dakikalarında verdiği penaltı kararıyla gündem oldu. Arsenal'in beraberliği yakaladığı pozisyon Alman ekibinin cephesinde büyük tepki topladı.

MAÇIN KADERİNİ PENALTI BELİRLEDİ

Almanya'da oynanan mücadelede Bayer Leverkusen uzun süre karşılaşmayı 1-0 önde götürdü. Ancak maçın son bölümünde yaşanan bir pozisyon karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı

Arsenal atağında Noni Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Madueke'nin Bayer Leverkusenli Alejandro Grimaldo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasının ardından Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı

Arsenal'de topun başına geçen Kai Havertz, 89. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı

LEVERKUSEN CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden hakem kararına sert itiraz geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, pozisyonda penaltı olmadığını savundu.

Hjulmand maç sonrası yaptığı açıklamada, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, pozisyonun penaltı olmadığını vurgulayarak "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum." sözleriyle karara tepki gösterdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş

Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler