Yetenek taramasında keşfedilen Hale Derya, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kayseri'deki yetenek taramasında keşfedilen ve katıldığı ilk organizasyonda milli takıma seçilen 16 yaşındaki Hale Derya Eroğlu, Bulgaristan'da düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yaklaşık iki yıl önce yetenek taramasında antrenörü Mehmet Avcı tarafından keşfedilen Hale Derya, ilk önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen birçok organizasyona katılan Hale Derya, çeşitli başarılar elde etti.

Bir süre sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden ve en son Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası için 24 Kasım-4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde 16 yaş altı kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan Hale Derya, 1-8 Şubat 2026'da Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Hale Derya, rekor kırma hedefiyle şampiyonaya Kayseri'de hazırlanıyor.

"İlk hedefim, Avrupa şampiyonu olmak"

Hale Derya Eroğlu, AA muhabirine, daha önce yaptığı okçuluk sporunu bırakarak, küçüklükten gelen tutkuyla atıcılık sporunu yapmaya karar verdiğini söyledi.

Başarının ve profesyonelliğin çok çalışmakla kazanılacağını belirten Hale Derya, şöyle konuştu:

"Mersin'de 16 yaş altı kategorisinde yarıştım ve birinci oldum. Milli takıma girdim. Şubatta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. İlk hedefim, Avrupa şampiyonu olmak. Şampiyonadan Türkiye'ye altın madalyayla dönmek istiyorum. Sonra da 2028 Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve altın madalyayla Türkiye'me dönmek istiyorum. Bunlar için haftada 6 gün, Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak hocamla beraber çalışıyoruz."

"Hedefimiz Türkiye rekorunu Avrupa Şampiyonası'nda kırmak"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Mehmet Avcı ise yetenek taramasında alınan derece ve ölçümler sonucunda bu branşı yapabileceğine inandığı sporcusuyla gurur duyduğunu söyledi.

Avcı, dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi gözüken ama işin içine girildiğinde çok fazla zorlukları olan bu sporu severek yapan Hale Derya'nın Mersin'deki seçmelerde 10 metrede 40 atış yaptığını ve 100 sporcu arasından 366 puanla Türkiye birincisi olduğunu anımsattı.

Sporcusunun şampiyona sonrası yaptığı ilk antrenmanda yine 10 metrede 40 atış yaptığını ve 371 puan aldığına dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Türkiye rekorunu Avrupa Şampiyonası'nda kırmak. Bunu yapabilecek kapasite şu an Hale'de var. Düzenli antrenman, disiplin, istek ve sevgi, bunların hepsi bir araya geldiğinde işte Hale ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Ahmet hocamla beraber yıllık planlarımızı ve programlarımızı yaptık. Hedefimiz 2028 Yaz Olimpiyatları. Türkiye rekoru 376 ile bir sporcuya ait kadınlarda, biz de onu Hale ile inşallah bu sene içerisinde kırmak istiyoruz. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda yapmak bizim için daha önemli. İnşallah bu rekoru orada kırıp hem altın madalyayla hem de Türkiye rekoruyla dönmek istiyoruz."