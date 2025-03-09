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Hakkari Zap Spor, Diyarbakırspor'u 2-1 Mağlup Etti

Hakkari Zap Spor, Diyarbakırspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor, evinde Diyarbakırspor'u 2-1 yenerek galip geldi. Hakkari Valisi Ali Çelik, zaferi sosyal medya üzerinden kutladı.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor evinde karşılaştığı Diyarbakırspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakkari Şehir Stadyumu'nda Zapspor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi. Zapspor mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu yolun sonu şampiyonluk. Diyarbakırspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrılan gururumuz Hakkari Zapspor'u yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere! Benim Şehrim Benim Takımım" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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