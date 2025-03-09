Hakkari Zap Spor, Diyarbakırspor'u 2-1 Mağlup Etti

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor evinde karşılaştığı Diyarbakırspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakkari Şehir Stadyumu'nda Zapspor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi. Zapspor mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu yolun sonu şampiyonluk. Diyarbakırspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrılan gururumuz Hakkari Zapspor'u yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere! Benim Şehrim Benim Takımım" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ