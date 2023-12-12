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Hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı Koca yapacaklarının sinyalini bu konuşmayla vermiş

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Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla tepkilerin odağına yerleşen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 14 Ocak 2023'te oynanan ve Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından hakemlere yönelik açıklamaları ile dikkat çekmişti. Koca, "Bir daha hakemler Ankaragücü'nün hakkını yerse, bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Skandal hareket sonrası hakkında gözaltı kararı da çıkan Koca'nın yapacaklarının sinyalini Adana Demirspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından yaptığı "Bir daha hakemler Ankaragücü'nün hakkını yerse, bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz herkes görecek" açıklamasıyla verdiği ortaya çıktı.

Hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı Koca yapacaklarının sinyalini bu konuşmayla vermiş

İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı Koca yapacaklarının sinyalini bu konuşmayla vermiş

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

Hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı Koca yapacaklarının sinyalini bu konuşmayla vermiş

YUMRUĞUN SİNYALİNİ BU KONUŞMAYLA VERMİŞ

Yaşanan skandalın ardından tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenirken hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla tepkilerin odağına yerleşen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı skandal hareketin sinyalini 14 Ocak 2023'te oynanan ve Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada verdiği ortaya çıktı.

Hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı Koca yapacaklarının sinyalini bu konuşmayla vermiş

"BİR DAHA OLURSA VERECEĞİMİZ TEPKİYİ HERKES GÖRECEK"

Koca'nın o gün bağlandığı canlı yayında "Bir daha hakemler Ankaragücü'nün hakkını yerse, bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz herkes görecek" ifadelerini kullandığı görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Adana Demirspor Faruk Koca Ankaragücü Spor Haberler

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