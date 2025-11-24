Haberler

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık Spor ile Genç Yurdu Spor arasında oynanan 1. Amatör Küme müsabakasında bir pozisyonda dili boğazına kaçan genç futbolcu, hakem Yasin Karabacak'ın müdahalesiyle adeta hayata tutundu. Ambulansın sahada hazır bulunmaması ise tepki çekti.

  • Kütahya 1. Amatör Küme'de Yaylacık Spor ile Genç Yurdu Spor arasında oynanan maçta, Genç Yurdu Sporlu bir futbolcunun dilinin boğazına kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi.
  • Hakem Yasin Karabacak ve rakip takım teknik direktörü Emre Kara'nın ilk yardımıyla futbolcunun solunum yolu açıldı.
  • Sahada ambulans bulunmadığı için futbolcunun hastaneye sevki yaklaşık 10 dakika gecikti ve futbolcu hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumu iyiye gitti.

Kütahya 1. Amatör Küme'de Karakova sahasında Yaylacık Spor ile Genç Yurdu Spor arasında oynanan karşılaşma uzatma dakikalarında yaşanan olayla durdu.

FUTBOLCUNUN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Maçın 90+8. dakikasında, Genç Yurdu Sporlu bir futbolcunun topa müdahale etmek isterken ayağını kaldırması sonucu rakip futbolcu Serkan Alsan'ın yüzüne tekme geldi. Yere yığılan futbolcunun dilinin boğazına kaçtığı anlaşıldı.

HAKEMDEN HAYATİ MÜDAHALE

Hakem Yasin Karabacak bu anlarda soğukkanlılığını korudu ve derhal oyuncuya müdahale etti. Karabacak'ın ve rakip takım teknik direktörü Emre Kara'nın hızlı ve bilinçli ilk yardımı sayesinde nefes alamayan futbolcunun solunum yolu açıldı.

STADYUMDA AMBULANS YOKTU

Bu kritik müdahalenin ardından futbolcu hastaneye sevk edilmek üzere saha kenarına alındı. Ancak ambulansın hazır bulunmaması kritik dakikalarda büyük bir sorun oluşturdu. İhbar üzerine yola çıkan 112 Acil Servis ambulansının sahaya ulaşması yaklaşık 10 dakika sürdü. Ambulansın sahada hazır bulunmaması futbolseverler tarafından büyük tepki çekti.

NEFESSİZ KALAN FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Nefessiz kalan ve bilinci kapalı olan futbolcu, ambulansın gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Mücadeleyi Genç Yurdu Spor 4-3 kazandı.

