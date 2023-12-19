Hakem Zorbay Küçük, Kayserispor-Fenerbahçe maçında düdük çalacak

Hakem Zorbay Küçük, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçını yönetecek. Küçük daha önce 4 kez Kayserispor maçında ve 10 kez de Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

Hakem Zorbay Küçük, ilk kez Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Adana bölgesi hakemi, bugüne kadar 4 kez Kayserispor maçı yönetirken 10 kez de Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Kayserispor, hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı bu 4 maçta 1 kez kazanıp 1 kez berabere kalırken 2 kez yenildi. Fenerbahçe, hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda 7 galibiyet 2 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu.

31 yaşındaki hakem, ilk kez Kayserispor-Fenerbahçe maçı yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 7 müsabaka yöneten Zorbay Küçük, ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. - KAYSERİ