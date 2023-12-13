Saha ortasında yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Pazartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrasında yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

TABURCU OLDU

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler taburcu oldu. Halil Umut Meler tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

"DURUMU GAYET İYİ"

Meler'in durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut, "Halil Umut Meler'i ilk haliyle taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı mesleki kariyer diliyoruz. Sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı oluyor. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Başka bir sorunu yok" dedi.

ANKARAGÜCÜ HEYETİNİ KABUL ETMEDİ

Hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi. Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti. Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp başkanlığı görevinden istifa etti. Koca'nın istifa ettiğine ilişkin açıklamayı, tutuklu bulunduğu cezaevi önünde avukatı okudu.