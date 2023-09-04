- Hakan Kutlu : "Son paslarda etkili olamadık"

ŞANLIURFA - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Şanlıurfaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oynadıkları son 4 maçtaki rakiplerinin ilk 6 içerisinde olduklarını ve zorlu bir fikstür ile lige başladıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumuspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, her iki takımı da kutlayarak, "Oyunun geneline baktığımızda bizim daha önce oynadığımız 3 maçtan daha farklı bir maç oldu bizim adımıza. Daha önceki maçlarda oyunun ilk yarısında rakip bize üstünlük kurarken özellikle son 60 dakikasında, 45 dakikasında, hele hele son 30 dakikalarında rakibe hep biz üstünlük kurmuştuk. Son 3 maçta da galibiyeti kaçıran taraftık ama bu gün ilk yarı istediklerini yapan takım görünümündeydik. Çok fazla gol pozisyonu girişimimiz vardı. Son paslarda biraz etkili olamadık ama son 30 dakikada gömülmek zorunda kaldık. Rakip gerçekten son 30 dakika bizim yarı sahamızda gözüktü, biz çıkış aradık. Bunda da çok başarılı olamadık ama şöyle bir şey var, oynadığımız 4 maçta takımlara bakıyorum Bandırma, Bodrum, Manisa ve bugünkü Urfaspor, 4'ü de ilk 6'nın içindeki takımlar. Zor bir fikstürle başladık. Geçen haftaki kendi sahamızdaki maçı çok üstün oynamıştık. Talihsiz bir kayıptı bizim adımıza. Bu zorlu periyottan, geçmiş haftadaki iyi oyunu da ekliyoruz üstüne tabii, 3 puan, daha fazlası da olabilirdi ama kötü gözükmüyor. Milli maç arası bize biraz daha iyi gelecektir çünkü aramıza geç katılan oyuncularımız oldu. Onlarla da daha fazla çalışma fırsatı bulacağız. Bu günkü mücadelelerinden dolayı, tabii ki son 30 dakika istediğimiz oyun değildi ama futbolda böyle şeyler var. Bazen koruma duyguları ön plana çıkıyor. Son 30 dakika da bizim oyuncuların koruma duyguları ortaya çıktı ama tebrik ediyorum. Urfa son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik almış, kendi sahasında 1 maç oynamış bir takım. Başarılı bir takım, onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.