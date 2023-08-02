- Hakan Kutlu : "Lige kendi sahamızda başlamak istiyoruz"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, transfer yasağına rağmen takımın geçen seneki kadrosunu önemli şekilde koruduklarını ve altyapıdan birçok oyuncuyu kazanarak takıma takviye yaptıklarını söyledi. Sezonu taraftarlarının desteği eşliğinde oynayacakları maçlar ile açmak istediklerini vurgulayan Kutlu, "Lige kendi sahamızda başlamak istiyoruz" dedi.

"Altyapıdan 17 oyuncu kadroda"

Erzurumspor'un geçen sezon zorlu bir süreci başarıyla geçtiğini ifade eden teknik direktör Hakan Kutlu, "Geçen sene hem bizim hem de Erzurumspor için çok zor bir sezon geride kaldı. Çünkü küme düşme riskini son haftaya kadar yaşadık ve çok büyük bir işi başararak ligde kaldık. Elbette bu herkesin çabası ve gayreti ile oldu. Erzurum'da gerçekten çok iyi iki kamp dönemi geçirdik ve üçüncü kamp dönemimiz başladı. Altyapı'dan 17 oyuncumuz üçüncü kamp dönemine dahil edildi. Geçmiş seneden kalan oyuncularımız var. Geçen seneden kalan hemen hemen bütün oyuncularla anlaşmayı sağladık. Üçüncü kamp dönemini de en iyi şekilde geçirip bu dönemde iki tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Bu dönemi de inşallah kazasız, belasız ve sorunsuz atlatıp, lige hazır vaziyete geliriz. Şu anda 27 oyuncumuzla kamp hazırlığı yapıyoruz. Bunun 17 tanesi altyapımız kaynaklı oyuncu. Nüfus cüzdanlarına bakmıyoruz ama 10 tanesi de Erzurum doğumlu. Şu anda aramızda bulunan oyunculardan birçoğu önümüzdeki yıllarda Erzurumspor'da hakkıyla forma giyeceklerdir" dedi.

"Gidenler başarılı olursa kapımız onlara açık"

Hazırlık dönemi öncesi oyuncu sayısının yaklaşık 36'yı bulduğunu anlatan Kutlu, "Bazı oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyordu ve bu oyuncularla alakalı vicdanımız rahat. Buradaki oyuncular gönderdiğimiz oyunculardan daha önde olduğu bir gerçektir. Aramızdan ayrılan bazı oyuncular sonuçta 4 yıldır Erzurumspor A Takımı ile devam edip, hiç forma şansı bulamamış oyunculardı. Bu süreçte de forma şansı bulamayacak oyuncular olduğunu gözlemledim. Onlarla yollarımızı ayırdık. Onları kiralık gitmeye yönlendirdik. Kiralık gidip kendilerini geliştirebilirlerse yine bu kulübün kapıları onlara sonuna kadar açık" diye konuştu.

"En kısa sürede sözleşme imzalayacağım"

Kutlu, kendisinin de resmi sözleşmeye imza atacağını belirterek şöyle devam etti, "Biz hiçbir şart koşup kulübümüzle anlaşmadık. Geçen sene geldiğimizde de bu kulüpte çalışmayı isteyerek geldik. Sözleşme imzalamadım ama transfer yasağıyla alakalı değil. Başkan ile çeşitli görüşmelerimiz oldu. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde imza atacağım, burada devam ediyorum. Yasak kalksa da kalkmasa da biz ekip olarak burada devam etmeyi doğru buluyoruz. Tahtanın açılması için hem başkanımız hem de onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in büyük çabaları var. Bu çabaların olumlu sonuçlanacağına inanıyorum"

"Estrela'yı takımda görmek isterim"

Şartların oluşması halinde Estrela'yı da aralarında görmek istediklerini söyleyen Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu "Bu konuda büyük aşama kaydedildi. Tahmin ediyorum bir, iki gün içinde aramıza katılır. Bugüne kadar çalıştığım kulüpler arasında altyapı potansiyeli en yüksek takım Erzurumspor. Bunları harekete geçirmek için burada çalışan hocaların devamlılık göstermesi gerekiyor ki oyuncuları tanıyıp forma şansı versinler. Ben değer veriyorum hak edenleri burada tutmaya çalıştık. Kendi sahamızda oynamayı iple çekiyoruz. Bunun avantajı çok farklı bir şey. Erzurumspor taraftarı gerçekten geçmişte çok destek oldu ve başarılarda önemli rol oynadı. Biz onlara layık olmaya çalışıyoruz. 10 gün öncesine kadar ilk iki maçımızı burada oynanmayacak gibi bir bilgi vardı ama şu an zannediyorum biraz aşama kaydedildi. Burada başlamak bizim için büyük avantaj olur. İnşallah kentin dinamikleri öne çıkıp lige burada başlamamızı sağlarlar. Tahtanın açılmasından daha önemli şey bence stadımızda lige başlayabilmek" şeklinde konuştu.