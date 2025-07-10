Hakan Çalhanoğlu'nun babasının heyecanlandıran paylaşım: Geliyoruz

Hakan Çalhanoğlu'nun babasının heyecanlandıran paylaşım: Geliyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Çalhanoğlu'nun babasının heyecanlandıran paylaşım: Geliyoruz
Haber Videosu

Osimhen'de mutlu sona ulaşmaya yakın olduğu ifade edilen Galatasaray'ın diğer bir gündemi de Hakan Çalhanoğlu transferi. Inter'in yüksek bonservis talebinde bulunduğu Çalhanoğlu'nun babası taraftarı heyecanlandıran paylaşım yaptı. Hüseyin Çalhanoğlu, 'Geliyoruz' isimli şarkıyla oğlu ile yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Osimhen transferine odaklanan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için de temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Inter'e Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu rakamın az bulunduğu belirtildi. Inter'in sarı-kırmızılılara 30 milyon euro'dan düşük herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini net bir biçimde bildirmesinin ardından transferin zora girdiği öne sürülmüştü.

BABASINDAN "GELİYORUZ" PAYLAŞIMI

İddiaların ardından milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Oğluyla fotoğraflarını yayınlayan baba Çalhanoğlu, paylaşımına "Geliyoruz" şarkısını ekledi. Bu paylaşım sonrası transfer iddiaları güçlenirken, dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasının heyecanlandıran paylaşım: Geliyoruz

Hakan Çalhanoğlu'nun babasının heyecanlandıran paylaşım: Geliyoruz

Kaynak: Haberler.com / Spor
'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt

"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı

Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının ifadesi salonu ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.