Hakan Çalhanoğlu'nun babasının heyecanlandıran paylaşım: Geliyoruz

Osimhen transferine odaklanan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için de temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Inter'e Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu rakamın az bulunduğu belirtildi. Inter'in sarı-kırmızılılara 30 milyon euro'dan düşük herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini net bir biçimde bildirmesinin ardından transferin zora girdiği öne sürülmüştü.

BABASINDAN "GELİYORUZ" PAYLAŞIMI

İddiaların ardından milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Oğluyla fotoğraflarını yayınlayan baba Çalhanoğlu, paylaşımına "Geliyoruz" şarkısını ekledi. Bu paylaşım sonrası transfer iddiaları güçlenirken, dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı.