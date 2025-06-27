Hadergjonaj, İran'a transferini savaş nedeniyle iptal etti

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un hem hücumda hem savunmada en çok katkı veren isimlerinden biri olan Florent Hadergjonaj, kulübüyle yola devam kararı aldı.

İRAN EKİBİYLE ANLAŞMAYA VARMIŞTI

Takımıyla başarılı bir performans sergileyen Hadergjonaj, İran Ligi takımlarından Persepolis ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak İran'da devam eden savaş ve iç karışıklık ortamı, bu transferin gerçekleşmesini engelledi. Güvenlik koşullarını değerlendiren Hadergjonaj ve menajeri, bölgeye gitmenin kariyer açısından risk taşıdığını belirterek transferi iptal etti.

ALANYASPOR'LA YENİ İMZA

Oyuncunun bu kararının ardından Alanyaspor yönetimiyle yapılan görüşmelerde taraflar 2 yıllık yeni bir sözleşme için prensipte el sıkıştı.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, takımının kümede kalmasında büyük rol oynamıştı.