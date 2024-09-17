Hacıcaferoğlu: Kulüp ve sporcu odaklı yepyeni bir döneme hep birlikte yelken açıyoruz

Ercan ATA, ANKARA - - TÜRKİYE Yelken Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi Gençlik ve Spor İstanbul eski İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, başkan adaylığını açıkladı.

Uzun yıllar sporun her kademesinde yer alan ve en son Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 26 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek Türkiye Yelken Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

"Yeni Bir Döneme Yelken Açıyoruz" sloganı ile adaylığını duyuran Hacıcaferoğlu, "Kıymetli yelken ailesi federasyon başkanlığına aday olmaya karar verdiğimde yelkene emek verenlere, Türk yelkenciliği güçlü katkılar veren değerli isimlerle yelkenciliğimizin karşılaştığı zorlukları ve barındırdığı problemleri titizlikle değerlendirdik. İlk önceliğimiz yelkenciliği daha güçlü hale getirmek ve bu sporu ülkemizde daha yaygın, daha görünür ve daha başarılı kılmak olacak. Bu hiç şüphesiz uluslararası alanda başarıyı beraberinde getirecektir. Spor dünyası hızla değişiyor, bu değişime uyum sağlamak zorundayız. Bu süreçte kulüplerimiz ile yakın işbirliği yapmanın ve birlikte hareket etmenin yelkenciliği ileriye taşımak için en etkili yol olduğuna inanıyoruz. Kulüplerimizin katkılarına değer veren, modern ve dinamik bir federasyon yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Kulüp ve sporcu odaklı yepyeni bir döneme hep birlikte yelken açıyoruz" dedi.