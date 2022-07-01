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SPOR Güreşlere cuma namazı arası

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Güreşlere cuma namazı arasıVIDEO YOKGÜREŞLERE CUMA NAMAZI ARASI661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik, deste ve tozkoparan boylarında pehlivanların mücadelesiyle başladı.

Güreşlere cuma namazı arası

VIDEO YOK

GÜREŞLERE CUMA NAMAZI ARASI

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik, deste ve tozkoparan boylarında pehlivanların mücadelesiyle başladı.

Er Meydanı'nda kıran kırana geçen mücadeleler nefes kesti. Bir üst tura çıkmak isteyen pehlivanlar 35 dereceyi bulan sıcaktan etkilendi. Çayırda güreşleri biten pehlivanlar çeşmenin altına girip serinledi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gün sabah seansı yapılan güreşlerle tamamlandı.

Cuma namazı sonrası deste büyük boy ve diğer boy pehlivanların güreşleriyle devam edecek (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Spor

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