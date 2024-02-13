Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane, Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamadı ve kale içi kamerayı kırdı. Bu durum, maçın ardından günler sonra ortaya çıktı ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 21. haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren maçı Leverkusen 3-0 kazandı.
LEVERKUSEN ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA
Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve en yakın takipçisi Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.
SANE KENDİNDEN GEÇTİ
Mücadeleden sonra ortaya çıkan görüntülerde Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'nin sinirden kale içi kameraları kırdığı görüldü. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.
İşte Sane'nin o anları;