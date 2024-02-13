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Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı

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Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane, Leverkusen karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sinirlerine hakim olamadı ve kale içi kamerayı kırdı. Bu durum, maçın ardından günler sonra ortaya çıktı ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 21. haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren maçı Leverkusen 3-0 kazandı.

LEVERKUSEN ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 55'e çıkardı ve en yakın takipçisi Bayern Münih'le arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

SANE KENDİNDEN GEÇTİ

Mücadeleden sonra ortaya çıkan görüntülerde Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'nin sinirden kale içi kameraları kırdığı görüldü. Yıldız futbolcunun o anları çok konuşuldu.

İşte Sane'nin o anları;

Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı

Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı

Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı

Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı

Günler sonra ortaya çıktı! Leroy Sane Leverkuesen maçı sonrası çıldırdı, sinirini kameralardan çıkardı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Bayern Münih Bundesliga Leroy Sane Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Samarpan Bhav:

Leroy Sane degil Insane olması gerek ismi bu durumda

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Mustafa Kaya:

bunun psikolojik sorunu var ilk değil bu sanenin hareketleri bayern el atması lazım

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