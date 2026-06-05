Güney Afrika Dünya Kupası kadrosu belirlendi: 'Umarım doğru kararları vermişimdir'

Güney Afrika, 2010'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıktan sonra ilk kez finallerde oynamaya hazırlanıyor.

Yetmiş dört yaşındaki Belçikalı teknik direktör Hugo Broos tarafından açıklanan 26 kişilik kadronun 19'u Güney Afrika liginde oynuyor.

Bu sezon İngitere Premier Ligi'nden düşen Burnley'nin forveti Lyle Foster, İngiltere'den forma giyen tek oyuncu.

Milli takımda henüz forma giymemiş savunmacılar Olwethu Makhanya ve Bradley Cross da kadroda yer alıyor.

Broos, daha önce turnuvadan sonra emekli olacağını açıklamıştı.

Eski defans oyuncusu, Belçika'nın dördüncü olduğu 1986 Dünya Kupası'ndan sonra uluslararası futbolu bırakmıştı.

Broos "Kadrodan çıkarılmak zorunda kalan oyuncuların çok hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum. Alınması gereken çok zor kararlar vardı. Umarım doğru kararları vermişimdir" dedi.

Güney Afrika, ilk kez 1998'de katıldığı Dünya Kupası'nda üç kez yer aldı. Ancak her seferinde grup aşamasında elendiler.

Güney Afrika, turnuvanın açılış maçında 11 Haziran'da ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

Ardından A Grubu'nda 18 Haziran'da Atlanta'da Çek Cumhuriyeti ve 24 Haziran'da Monterrey'de Güney Kore ile mücadele edecek.

Güney Afrika Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (all Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (both Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams (both Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Forvet: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (all Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (both Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.