Denizlili dağcıdan büyük başarı! K2'ye çıkan ilk Türk kadını oldu
Denizlili dağcı Gülnur Tumbat, dünyanın en zorlu zirvelerinden biri olan K2 Dağı'na tırmanarak Türk bayrağını dalgalandıran ilk Türk kadın dağcı olma başarısını gösterdi.

Pakistan ve Çin arasında yer alan K2 Dağı, Everest'in ardından 8 bin 611 metre yükseklikle dünyanın en yüksek 2. Dağı konumunda yer alıyor. K2 Dağı 8 bin metreden yüksek 14 dağ arasında zirvesine en zor varılan olarak biliniyor. Dağın aşırı dik oluşu, düşen kaya parçaları ve çığ çökmeleri nedeniyle en zor tırmanılan zirve olarak kabul ediliyor.

İLK TÜRK KADIN DAĞCI OLDU

Dağcılar için zorluk seviyesi nedeniyle dikkat çeken K2 Dağına Amerika Birleşik Devletlerinde profesör olarak görev Denizlili Dağcı Gülnur Tumbat, tırmanış gerçekleştirdi. Daha önce 7 Kıta 7 Zirve projesinin tamamlayarak adından söz ettiren Tumbat, K2 Dağına tırmanmayı başardı. Gülnur Tumbat K2 Dağının zirvesinde Türk bayrağını dalgalandıran ilk Türk kadın dağcı unvanına sahip oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
