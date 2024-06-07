Grup Kıyam, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri anarak konser verdi
Etnospor Kültür Festivali'nde sahne alan Grup Kıyam, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamları anmak için Gazze temalı şarkılar seslendirdi. Konserde Doğu Türkistan da unutulmadı.
6. Etnospor Kültür Festivali'nde konser veren Grup Kıyam, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelileri andı.
İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamları gösteren öğelerin yer aldığı festivalde Grup Kıyam, Gazze temalı şarkıları seslendirdi.
Nota sehpası ve gitar kutusuna kefiye asarak sahnede yer alan Grup Kıyam üyeleri, şarkılarında Doğu Türkistan'ı da unutmadı.