Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Erdoğan Karaali ile yardımcı antrenörler Şaban Donat, Cenk İldem, Atakan Yüksel ve Bayram Özdemir gözetiminde 2 Nisan'dan bu yana form tutan milliler, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 17-23 Nisan'da yapılacak organizasyona hazırlanıyor.

Mindere çıkacak milliler arasında, 55 kiloda Adem Burak Uzun, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Mehmet Çeker, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp yer alıyor.

"Milletimize bayram hediyesi sunmak istiyoruz"

Karaali, gazetecilere, şampiyona öncesi üçüncü hazırlık kampına girdikleri Bolu'da verimli bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Sporcuların iyi durumda olduğunu anlatan Karaali, "Artık milletimize bayram hediyesi sunmak istiyoruz. Şu anda kampta 32 sporcu var. Takıma giren 10 kişi. Hepsi de tecrübeli çocuklarımız. Çalışmamızı yaptık. Madalya kazanacağımızdan eminiz." diye konuştu.

Karaali, Avrupa'nın ardından katılacakları Dünya Şampiyonası'nın kendileri için daha önemli olduğunu vurguladı.

Dünya Şampiyonası'nda kota almanın önemine değinen Karaali, "2024'te olimpiyatlar var. Dünya Şampiyonası'nda aldığımız kotaya göre olimpiyatlara katılma hakkımız oluyor. Bizim için en önemli sınav, önümüzdeki Dünya Şampiyonası. İnşallah orada da kotaları alacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Karaali, güreşin, Türk milletiyle özdeşleşen spor dalı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki, herkes 10 sıklette şampiyon olsun. Ama böyle bir şey yok. Türk milleti güreşi sevdiği için, ata sporu olduğu için beklenti yüksek oluyor. Avrupa, dünya, olimpiyat yarışlarına baktığımızda güreş, en çok madalya alan, en çok istiklal marşını okutan branşımız. Federasyon seçiminden sonra Şeref Eroğlu yönetimiyle de iyi ivme yakaladı. İnşallah olimpiyata kadar böyle devam eder."