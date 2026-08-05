Mısır Kralı Trabzonspor'a geliyor

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, görkemli kariyeriyle dikkati çekiyor.

Mısır futbolunun yetiştirdiği yıldızların başında gelen "Mısır Kralı" lakaplı Salah, yeni sezonda yeteneklerini bordo-mavili formayla sergilemeye hazırlanıyor.

Elde ettiği başarılarla Premier Lig efsaneleri arasına giren Mısırlı yıldız futbolcu, Türk futboluna adım atacak en kariyerli futbolculardan biri olarak göze çarpıyor.

Premier Lig ve Liverpool'un unutulmazları arasına girdi

Liverpool'a 2017 yazında 42 milyon avro bonservisle Roma'dan transfer olan Salah, performansıyla Premier Lig ve 134 yıllık tarihe sahip "Kırmızılar"ın unutulmazları arasına girdi.

Alman Teknik direktör Jurgen Klopp önderliğinde kurulan Liverpool kadrosunun önemli aktörlerinden biri haline gelen Salah, 2017-2026 yıllarında giydiği "Kırmızı" formayla 5 sezonda 30 gol ve üstü performans sergiledi.

Liverpool'daki ilk sezonunda 44 kez rakip fileleri havalandırarak kulüp rekoru kıran Salah, Ian Rush ve Roger Hunt ile bir sezonda 40 ve üstü gol atan üç oyuncudan biri oldu.

Mısırlı yıldız, 193 gol attığı Premier Lig'de tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 4. sırada bulunuyor.

Salah'ın Liverpool'da geçirdiği 9 sezonda tüm kulvarlardaki gol performansı şöyle:

Sezon Maç Gol 2017/18 52 44 2018/19 52 27 2019/20 48 23 2020/21 51 31 2021/22 51 31 2022/23 51 30 2023/24 44 25 2024/25 52 34 2025/26 41 12

"200'ler" kulübündeki üçüncü futbolcu

Salah, Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda en çok gol atan üçüncü futbolcu olarak göze çarpıyor.

Mısırlı yıldız, Liverpool'da attığı 257 golün 191'ini Premier Lig'de, 48'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 8'ini Federasyon Kupası'nda, 5'ini UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ünü Lig Kupası'nda ve birini de Community Shield'da attı.

Kulüp tarihinde 200 gol barajını geçen en skorer 5 futbolcu şöyle:

Futbolcu Maç Gol Ian Rush 660 346 Roger Hunt 492 285 Muhammed Salah 442 257 Gordon Hodgson 377 241 Billy Liddell 534 228

Premier Lig'de 4 kez gol kralı oldu

Salah, 4 kez gol kralı olduğu Premier Lig'de 2 defa da yılın futbolcusu seçildi.

Mısırlı futbolcu, Liverpool formasıyla ikişer Premier Lig ve Lig Kupası ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Kariyeri faciayla şekillendi

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin Al Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken Al Mansoura karşısında çıktı.

Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın futbolculuk kariyeri, Al Ahli ile Al Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat 2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.

Facianın ardından Mısır Premier Lig'de 2011-2012 sezonu iptal edilirken bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, 23 Yaş Altı Mısır Milli Takımı ile yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve son olarak da Liverpool'da forma giydi.

Jenerasyonunun en yetenekli isimleri arasındaki yıldız kanat oyuncusu Salah, ülkesinin milli gururu olarak da anılıyor.

Saha dışında örnek bir profil

Liverpool'un Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmesinde ve beş yılda üç kez final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 2019'da kazanmasında büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki Salah, saha dışındaki duruşuyla da örnek bir profil ortaya koydu.

Sık sık ülkesinde zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan insanlara yaptığı yardımlarla haber olan Mısırlı yıldız, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insani drama da ilk günden itibaren sessiz kalmadı.

Salah, İsrail'in şiddetli saldırısı altındaki Gazze'ye destek veren futbolcuların kadro dışı bırakıldığı ya da sözleşmelerinin feshedildiği dönemde sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yapmaktan çekinmedi.

Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar ise yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu da duyurmuştu.

Kaynak: AA