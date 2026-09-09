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GRAFİKLİ - Fenerbahçe, 307. Avrupa maçına çıkacak

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- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik, 117 yenilgi yaşadı Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 41. kez mücadele edecek

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı, kalesinde 426 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 41. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 41. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı.

"Devler Ligi"nde 6 kez yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.

Sarı-lacivertli ekibin "Devler Ligi" performansı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

1996-97

6

2

1

3

3

6

2001-02

6

-

-

6

3

12

2004-05

6

3

-

3

10

13

2005-06

6

1

1

4

7

14

2007-08

10

5

2

3

15

14

2008-09

6

-

2

4

4

11

Toplam

40

11

6

23

42

70

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

48

19

15

14

70

54

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

306

122

67

117

417

426

Kaynak: AA
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