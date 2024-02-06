Göztepe, Turgay Gemicibaşı'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe, orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Turgay Gemicibaşı daha önce Kasımpaşa'da forma giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı renklerine kattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Avusturya ekiplerinden Klagenfurt'ta forma giyen Turgay Gemicibaşı, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynadı.