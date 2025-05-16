Göztepe, Rizespor'u Yenerek Avrupa İddiasını Sürdürmek İstiyor

Göztepe, Rizespor'u Yenerek Avrupa İddiasını Sürdürmek İstiyor
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Süper Lig'de son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe, Rizespor ile oynayacağı maçta elde edeceği galibiyetle Avrupa hedefini devam ettirmek istiyor.

Süper Lig'de son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Göztepe, 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Rizespor'u mağlup ederek Avrupa iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de sezona iyi giriş yaparak gösterdiği performansla adından söz ettiren Göztepe, ligin ikinci bölümünde düşüşe geçse de son haftalarda yükselişe geçerek iyi sonuçlar elde etmeyi başardı. Ligde oynadığı son 4 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, 2 galibiyet ve 2 beraberliğe imza attı. Bu süreçte toplayabileceği 12 puanın 8'ini alan sarı-kırmızılılar, bu çıkışını devam ettirmek ve Avrupa iddiasını sürdürmek için Rizespor maçına odaklandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazanmayı başarmıştı.

Dış sahada iki galibiyet var

Bu sezon iç sahada ligin en başarılı takımları arasında yer alan Göztepe, dış sahada sergilediği performansla ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar deplasmanda 16 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyete imza attı. Taraftarından uzaktaki ilk galibiyetini Kasım 2024'te Beşiktaş'a karşı elde eden İzmir ekibi, daha sonra uzun bir süre deplasmanda kazanmayı başaramadı. Bu durumu tersine çevirmek için yoğun çalışmalar yapan sarı-kırmızılılar, ikinci dış saha galibiyetini ise iki hafta önce sonuncu Adana Demirspor karşısında aldı. İzmir ekibi, 18 Mayıs Pazar günü oynayacaklar Rizespor maçını kazanarak bu alandaki üçüncü galibiyetini almak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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