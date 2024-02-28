Üye Girişi
Haberler

Göztepe'nin Cezayirli futbolcusu Billel Messaoudi performansıyla dikkat çekiyor

Güncelleme:

Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Billel Messaoudi, bu sezon 726 dakikada 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Yaşadığı sakatlıklara rağmen yükselişini sürdüren Cezayirli futbolcu, teknik direktör Stoilov'un güvenini kazanmış durumda.

Göztepe'nin Cezayirli futbolcusu Billel Messaoudi, Trendyol 1. Lig'de bu sezon süre aldığı 726 dakikada 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Göztepe'nin sezon başında Belçika ekibi KV Kortrijk'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu Billel Messaoudi, yaşadığı sakatlıklara rağmen gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Cezayirli futbolcu, Tuzlaspor (1 asist), Giresunspor (2 asist), Eyüpspor (1 gol, 1 asist), Altay (1 gol) ve Adanaspor (1 gol, 1 asist) maçlarında toplam 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Billel Messaoudi, Göztepe formasıyla bu sezon 14 maça çıkarak 726 dakika süre aldı.

Öte yandan 8 gole doğrudan katkı vererek bu alanda takımdaki en başarılı isim olan Messaoudi'yi 7'şer gole doğrudan etki eden Kenneth Mamah ve Yalçın Kayan takip ediyor.

Stoilov, Messaoudi'yi tekrar 11'in değişilmez ismi yapacak

Son olarak 2 ay önce oynanan Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Messaoudi, 1 gol, 1 asistlik katkı yaptıktan sonra maçın 26. dakikasında sakatlanıp yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bırakmıştı. Yaşadığı sakatlıktan sonra yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli oyuncu, iyileşip sahalara dönse de, Bulgar teknik direktör, Adanaspor maçına kadarki süreçte 26 yaşındaki futbolcuyu müsabakaların son yarım saatlik bölümünde oyuna alarak hazırladı. Aylar sonra Adanaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Messaoudi, gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarları memnun etmeyi başardı. Stoilov'un, Billel Messaoudi'yi tekrar 11'in değişilmez ismi yapması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir? Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title