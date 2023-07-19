Göztepe, Mame Diouf'u transfer etti

Göztepe, golcü Mame Diouf ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Diouf'un transferi taraftarları sevindirdi. Göztepe, şu ana kadar 8 transfer gerçekleştirdi.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu golcü Mame Diouf transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar 35 yaşındaki Senegalli golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak açıkladı. Önce kaleci sorununu Mateusz Lis'i alarak çözen Göztepe'de forvete de Diouf'un gelmesi taraftarı sevindirdi. Kariyerinde dünya devi İngiliz kulübü Manchester United da bulunan Diouf, ülkemizde Hatayspor ve Konyaspor formalarını terletti. Süper Lig'de oldukça başarılı bir görüntü ortaya koyan Senegalli, toplam 101 maçta 40 gol kaydetti.

Göztepe şu ana kadar 8 transfer gerçekleştirmiş oldu. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'dan stoper Tarkan, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün, Trabzonspor'dan defans Taha, Çaykur Rizespor'dan golcü Kubilay, Southampton'dan kaleci Lis, Diambars'tan forvet Diallo ve Konyaspor'dan golcü Diouf'u renklerine bağladı. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe'de 3 ya da 4 takviyenin daha gerçekleşeği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, Beşiktaş'ın Southampton'dan stoper Lyanco'yu alması halinde Emirhan ve Kartal'ı bünyesine katacağı ifade edilirken, Alanyasporlu orta saha Ahmed Ildız'ın da son aşamaya geldiği öğrenildi.