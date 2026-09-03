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Göztepe, Gaziantep FK Maçına Kenetlendi: İlk Galibiyet Hedefi

Göztepe, Gaziantep FK Maçına Kenetlendi: İlk Galibiyet Hedefi
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Onur ATIŞ / İZMİR, SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne evinde 1-0, İstanbul'da ise Galatasaray'a 3-2 yenilip 1 puan toplayabilen Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kenetlendi.

Onur ATIŞ / İZMİR, SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne evinde 1-0, İstanbul'da ise Galatasaray'a 3-2 yenilip 1 puan toplayabilen Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kenetlendi.

Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini konuk edecek sarı-kırmızılılar tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Son yıllardaki en kötü sezon başlangıcını yapan Göz-Göz'de yönetim ve teknik ekip taraftara destek çağrısında bulunurken, sakatlığı bulunan İsviçreli orta saha Alexis Antunes de iyileşip çalışmalara başladı.

Savunmada önemli eksikleri olan Göztepe'de stoperler Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundberg'in ise tedavileri sürüyor. Üç oyuncunun da bu haftaki maçta forma giyemeyecekleri bildirildi. Gürsel Aksel Stadı'nda bu sezon oynadığı ilk maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olup taraftarını üzer Göztepe, evinde ilk gol sevincini de yaşamak istiyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 350, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribün 600 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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