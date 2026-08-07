Göztepe ve Trabzonspor, İsmail Köybaşı Jübilesi İçin Yarın İzmir'de Buluşuyor

TRENDYOL Süper Lig'de sezonun başlamasına bir hafta kala yarın tüm gözler İzmir'de olacak. Ligin köklü ekipleri Göztepe ile Trabzonspor, her iki takımda da forma giyen A Milli Takım'ın eski yıldızlarından İsmail Köybaşı'nın jübilesi için karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki sezon öncesi son ve en ciddi prova olan özel karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İki kardeş kulübün taraftarları maçı ilk kez ortak tribünlerde birlikte omuz omuza izleyecek. Jübile maçının VIP 1.250-750 TL, batı tribünü 500 TL, doğu tribünü 350 TL, kuzey ve güney kale arkaları 250 TL'den satışa sunulan biletleri büyük oranda tükendi. Yalnız Göztepe ve Trabzonspor Passo kart sahipleri tribünlere girebilecek.

GÖZLER SALAH'TA

Göztepe ve Trabzonspor taraftarları takımlarını sezon öncesi yeni transferlerle ilk kez izleme fırsatı bulurken diğer yandan tüm gözler bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah'ta olacak. Yıllardır forma giydiği Liverpool'dan ayrılıp Trabzonspor'a imza atması dünya çapında gündem olan Mısırlı yıldızın forma giyip giymeyeceği belirsiz. Son olarak 1 ay önce 7 Temmuz'da FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda Messili Arjantin'e karşı görev yapan Salah maçta süre alırsa Trabzonspor formasıyla ilk kez İzmir'de sahaya çıkacak.

YILLAR SONRA GÖRKEMLİ VEDA

Türkiye'de jübile geleneği yıllar sonra ilk kez tekrar hayata geçirilirken, 37 yaşında yeşil sahalara veda ederek Göztepe'nin teknik ekibine dahil olan İsmail Köybaşı eski takımlarını buluşturacak. Trabzonspor'da 2022 yılında Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan İsmail Köybaşı, kariyerinin son 4 sezonunda forma giydiği Göztepe'de 2024'te 1'inci Lig'de takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. A Milli Takım'da 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 28 maçta oynayan İsmail Köybaşı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de yıllarca görev yaptı. Tecrübeli futbolcunun son kez formayı sırtına geçirerek sahalara iki takım futbolcularının omuzlarında veda etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı