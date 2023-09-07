Göztepe, golcü Marko Kvasina ile yollarını ayırmayı planlıyor

Göztepe, 1. Lig'de moralli bir şekilde milli araya girdi. Ancak kulüp, golcü Marko Kvasina ile yollarını ayırmak için formül aramaya başladı. Kvasina'nın performansı beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkarıldığı belirtildi.

Son olarak Altay'ı derbide deplasmanda 1-0 yenip 1'inci Lig'de milli araya moralli giren Göztepe dış transfer çalışmalarını sürdürürken, kurmaylar golcü Marko Kvasina ile yolları ayırmak için formül aramaya başladı. Hiçbir kulübün talip olmadığı Avusturyalı golcüyü gönderemeyen yönetimin, oyuncuyla bir araya gelip karşılıklı olarak anlaşmaya çalışacağı ifade edildi. Geçen sezon büyük umutlarla gelen ancak 29 maçta sadece 2 gol atabilen Avusturyalı santrfor, bu sezon ise tamamen gözden çıkarıldı. Kvasina sadece ligin ilk haftasında Sakaryaspor ile oyanan maçta şans buldu. Kvasina 83'üncü dakikada oyuna dahil olup 7 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, Ümraniyespor, Çorum FK ve Altay karşılaşmalarında ise süre almadı.