Göztepe'nin kalesi yıkıldı

TRENDYOL Süper Lig'de evinde lider Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak Avrupa yarışında bitime 6 maç kala yara alan Göztepe'nin kalesi son haftalarda düştü. Daha önce hem ligin en az gol yiyen hem de iç sahada en başarılı takımlarından olan Göz-Göz son maçlarda ise eski performansını arattı. Aylarca ligin kalesinde en az gole geçit veren takımı olan İzmir temsilcisi ilk 22 maçta 12 gol yedi. Göztepe, bu istatistiğiyle Avrupa liglerinde bile zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip son 6 karşılaşmada ise 11 gole geçit verdi. Beşiktaş deplasmanını 4-0, Galatasaray maçını 3-1, Başakşehir randevusunu 2-1 kaybedip, Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kalan Göz-Göz son 8 haftalık periyotta sadece 1 galibiyet alabildi. Göztepe, son 8 maçın 3'ünü kaybedip, 4'ünde berabere kaldı.

İzmir ekibi son haftalarda kalesini gole kapatamamasına rağmen Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen takım olmayı başardı. Galatasaray, 28 haftada 21 gol, Göztepe 23 gol yedi. Göz-Göz daha önce 3'te 3 yaptığı evindeki son 4 karşılaşmada ise 3 puanı bir arada göremedi. Sarı-kırmızılı ekip, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde son 4 maçta Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor beraberliklerinin ardından Galatasaray'a yenildi. Evindeki son galibiyeti 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek alan Göztepe taraftarı karşısında 2.5 aydır kazanmaya hasret kaldı. Ligde son 6 maç öncesi dördüncü basamakta Avrupa hattındaki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 46 puanla beşinci durumda olan Göz-Göz, direkt Avrupa'ya gitmek için kalan haftalarda maksimum puanı almaya çalışacak.

BREZİLYALILAR KAYIP

Sport Republic döneminde Süper Lig'de 2 yıldır hücum hattını ağırlıkla Brezilyalı futbolculardan oluşturan Göztepe bu sezon transfer ettiği isimlerden beklenen verimi alamadı. Geçen yıl rekor bonservisle Leipzig'e satılan Romulo ve Toulouse'a satılan Emersonn'la birlikte forvet hattını oluşturan Brezilyalı Juan bu sezon da takımda kaldı. Juan, takımın en skorer ismi olup Avrupa'dan birçok transfer teklifi alsa da yanına transfer edilen diğer Brezilyalılar beklenen katkıyı veremedi.

Juan, Galatasaray'a attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Sezon başında alınan Janderson 28 maçta 5 gol atarken, Galatasaray önünde Juan'ın pasını boş kaleye yuvarlayamadı. Ara transferde alınan Guilherme Luiz ve Jeh ise beklentinin çok uzağında kaldı. As kadroya girmekte zorluk yaşayan ikiliden Jeh, 3'ü ilk 11'de 8 maçta süre bularak gol yada da asist üretemedi. Guilherme Luiz de 2'si 11'de 8 maça çıkarak yine skor katkısı veremedi.

