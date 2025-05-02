Göztepe, Brezilyalı Orta Saha Hugo ile Devam Etmeyecek

Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis ise gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Nijeryalı orta saha oyuncusu için İngiltere Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United ve Alman Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın devrede olduğu iddia edildi. İki kulübün sezon biter bitmez Dennis'in transferi ile ilgili Göztepe yönetimiyle görüşmelerini resmiyete dökeceği vurgulandı. Geçen sezon başında Göztepe U19 takımı için kadroya dahil edilen 20 yaşındaki Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un dikkatini çekti. Bulgar teknik adamla birlikte forma giymeye başlayan Dennis, takımın en istikrarlı futbolcularından biri olmayı başardı. Dennis bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 2286 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor