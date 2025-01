Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Geçti, Stoilov'dan Gol Yetersizliğine Dikkat

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçta kendi adlarına problemin 2. golü bulamamaları olduğunu belirterek, 3-4 çok net fırsat yakaladıklarını ancak gole çeviremediklerini belirtti..

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Her 2 takımın da iyi mücadele ettiğini aktaran Stoilov, "Bizim adımıza problem 2. golü bulamamızdı. 3-4 tane çok net fırsat yakaladık. Maalesef bunları gole çeviremedik. Tabii ki son dakikalarda rakibin de birkaç tane fırsatı oldu ama onun dışında iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda taraftarlarımızın bize verdiği destek inanılmazdı." dedi.

Tüm oyuncularını çok sevdiğini ve güvendiğini aktaran Stoilov, şöyle konuştu:

"Hoca olarak bizlerin işi oyuncularımızı her zaman en yüksek performanslarını ve potansiyellerine ulaşmaları için zorlamak, onları her gün bu doğrultuda ve bu hedefte çalıştırmak. Ben hiçbir zaman oyuncularımın aynı seviyede kalmalarından hoşlanmam ya da geri adım atmalarından kesinlikle hoşlanmam. Onların her bir maç, her bir antrenman bir önceki maçtan ve antrenmandan her zaman daha ileriye gitmelerini isterim. Bu benim felsefem. Aynı zamanda şu anda bizim soyunma odasında, kulüpte ve taraftarlarımızın yarattığı atmosfer var. Hepsi birleşince gerçekten inanılmaz bir güç ortaya çıkıyor."

Stoilov, yaş fark etmeksizin oyuncuların Göztepe seviyesinde mücadele edip oynamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Oyuncularım her zaman sıkı çalışarak kendilerini geliştirmek zorunlulukları var. Bunu sürekli sağlamaları gerekiyor. Burada biz tatil yapmıyoruz. Bir futbol takımıyız ve sürekli taraftarlarımızı mutlu etmek için her zaman kendimizi geliştirmeli ve ileriye adım atmalıyız. Şu ana kadar bunu yaptığımız için gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor cephesi

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe'nin sahasında 10. maçta 9. galibiyetini aldığını hatırlatarak, İzmir ekibini tebrik etti.

Göztepe'nin ligde oyunuyla rakiplerini tehdit ettiğini belirten Belözoğlu, "Aslında baktığınızda 3-3,5 senedir benzer sistemi oynayan, bir takım alışkanlığı oluşmuş. Burada en büyük itici güç de söylememiz gerekiyor taraftarı."dedi.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle 15-20 dakika oyuna girmede zorlansak da sonrasın aslında oyuna ortak olabilecek ve birazcık daha tehditkar oyunu oynayabilecek planlarımız vardı. Zaman zaman bunu yapmaya çalıştı oyuncularım. Oyuncularımın gayreti için onlara teşekkür ediyorum. Bugün sadece onları birazcık daha arkaya doğru koşturabilirdik ki bunu yaptığımızda da bence etkili olabilecek pozisyonlar da çıkardık. Göztepe öne doğru koşturduğumuzda bundan güçlenen bir takım. Buraya gelen her takımı da tahmin ediyorum buna özel bir hazırlığı vardır ama biz buna özellikle hazırlamıştık."

Belözoğlu, takımının topa sahip olmada daha hızlanması ve dinamik olması gerektiğini, bunun için gayret edeceğini aktardı.

Alex'in yerine teknik direktörlüğe geldiğinin hatırlatılması üzerine Belözoğlu, Alex'in çok değerli ve önemli bir futbol adamı olduğunu ve Antalya'da elinden geleni yaptığını söyledi.

Göztepe'nin zaaflarını gördüğünü aktaran Belözoğlu, "Her takımın ve her teknik adamın kendine göre özellikleri var. Ben takımımla 3 gün antrenman yaptım. Bugün maça çıktık. Onlar beni, ben de onları tanıyacağım. Mutlaka biraz zamana ihtiyacımız olacak. Elimde topa sahip olmada hızlanacak ve sahaya daha doğru yerleşebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Burada bugün elimden gelen her şeyi yine yapmaya gayret ettiler. Daha yolumuz var." diye konuştu.