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Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti

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Sivas'taki amatör maçta hakem ve kulüp yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Hakem kararlarına tepki gösteren idareciler, takımı sahadan çekerek maça çıkmama kararı aldı ve müsabaka yarıda kaldı.

Sivas'ta U16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor arasında oynanan maçta gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle gerginlik çıktı.

AYNI TAKIMA İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Sivas Spor Kompleksi'nde U16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Belediyespor kazandığı penaltı ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında hakem Ali Selim Müşteri, 10 ve 38. dakikalarda Ahmet Turan Gazisporlu iki futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti

TEKNİK HEYET VE YÖNETİCİLER SAHAYA GİRDİ

Ahmet Turan Gazispor futbolcuları, gösterilen ikinci kırmızı kartın haksız olduğu gerekçesiyle hakeme tepki gösterince, kulübün teknik heyeti ve yöneticileri de sahaya girdi. Bunun üzerine hakem Müşteri, antrenör Engin Çetin'e de kırmızı kart gösterirken, bazı futbolcuları da sarı kartla cezalandırdı.

Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti

TAKIMI SAHADAN ÇEKTİLER, MAÇ YARIDA KALDI

Yaşanan gerginlik polis ekiplerinin sahaya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Ahmet Turan Gazispor Kulübü'nün yöneticileri takımı sahadan çekerek maça çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine karşılaşma yarıda kaldı.

Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan:

Ağa İstanbul her hafta olan şeyler bunlar. Sorun nedir ?

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