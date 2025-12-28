Haberler

Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

Güncelleme:
Çorum FK ile karşılaşan Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, -10 derecedeki Erzurum soğuğuna karşı çareyi kale arkasına sıcak çay koymakta buldu. Deneyimli eldiven, maç oynanırken ısınmak adına çay içti.

  • Erzurum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.
  • Erzurum FK'nın galibiyet golünü 52. dakikada Benhur Keser attı.
  • Erzurumspor FK kalecisi Matija Orbanic, -10 derecede oynanan maçta ısınmak için maç sırasında çay içti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurum FK, 1-0 kazandı.

TEK GOL BENHUR KESER'DEN

Erzurum FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı. Ev sahibinde forma giyen Eren Tozlu, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ISINMAK İÇİN MAÇ ESNASINDA ÇAY İÇTİ

-10 derecede oynanan maça damga vuran olay Erzurumspor kalecisinin yaptığı hareket oldu. Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, soğuktan korunmak adına kalesinin yanına bıraktığı çayı maçın oynandığı sırada içti. Ekranlara yansıyan bu görüntülerde deneyimli kalecinin soğuğa karşı çaresizliği göze çarptı.

Cemre Yıldız
