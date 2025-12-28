Haberler

Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, -15 derecede oynanan Çorum FK karşılaşmasında, Erzurum'un çetin soğuğuna karşı kendine özgü bir çözüm buldu. Orbanic, soğuk havaya karşı kale arkasına sıcak çay koyarak ısınmayı tercih etti. Bu ilginç an, maç sırasında dikkatleri üzerine çekti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurum FK, 1-0 kazandı.

TEK GOL BENHUR KESER'DEN

Erzurum FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı. Ev sahibinde forma giyen Eren Tozlu, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ISINMAK İÇİN MAÇ ESNASINDA ÇAY İÇTİ

-10 derecede oynanan maça damga vuran olay Erzurumspor kalecisinin yaptığı hareket oldu. Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, soğuktan korunmak adına kalesinin yanına bıraktığı çayı içti. Ekranlara yansıyan bu görüntülerde deneyimli kalecinin soğuğa karşı çaresizliği göze çarptı.

Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon

Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 10 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, üretici isyan etti

Tarla fiyatı 2 liraya kadar düştü, markette el yakıyor
7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay içinde ikinci acı! Ünlü oyuncu babasını toprağa verdi
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Japonya'da kayak merkezinde feci kaza: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Telesiyejde facia; 5 yaşındaki çocuk canından oldu
Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler