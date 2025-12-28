Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, -15 derecede oynanan Çorum FK karşılaşmasında, Erzurum'un çetin soğuğuna karşı kendine özgü bir çözüm buldu. Orbanic, soğuk havaya karşı kale arkasına sıcak çay koyarak ısınmayı tercih etti. Bu ilginç an, maç sırasında dikkatleri üzerine çekti.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurum FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurum FK, 1-0 kazandı.
TEK GOL BENHUR KESER'DEN
Erzurum FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı. Ev sahibinde forma giyen Eren Tozlu, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
ISINMAK İÇİN MAÇ ESNASINDA ÇAY İÇTİ
-10 derecede oynanan maça damga vuran olay Erzurumspor kalecisinin yaptığı hareket oldu. Erzurumspor FK'nın kalecisi Matija Orbanic, soğuktan korunmak adına kalesinin yanına bıraktığı çayı içti. Ekranlara yansıyan bu görüntülerde deneyimli kalecinin soğuğa karşı çaresizliği göze çarptı.