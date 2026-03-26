Fethiye'de görme engelliler milli forma hedefiyle tırmanıyor

Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan görme engelli sporcular, Muğla'nın Fethiye ilçesinde milli formayı giymek için ter döküyor.

Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü bünyesinde farklı illerden gelen sporcular, Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübüne ait tırmanış duvarında antrenman yapıyor. Kulübün antrenörleri ve üyelerince gönüllü olarak eğitilen görme engelliler, en yükseğe tırmanmak için çalışıyor.

Sporcular, Türkiye Dağcılık Federasyonunca 27-29 Mart'ta Bursa'da düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek milli formayı giymek istiyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü Başkanı Metin Erat, AA muhabirine, para tırmanışın geçen yıl alınan kararla paralimpik sayıldığını söyledi.

Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için milli takım seçmeleri olacağını belirten Erat, "Biz de Muğla'yı temsilen 16 sporcuyla Türkiye şampiyonasına katılacağız. Muğla'yı temsil eden tek paralimpik spor kulübü olarak diğer branşlarda elde ettiğim başarıların ardından başarılarımıza yenisini eklemek istiyoruz. Öncelikle ulusal anlamda madalyalar kazanarak milli takıma sporcu gönderip uluslararası düzeyde de temsiliyet kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Erat, sporla temel amacın engelli bireylerin sosyal hayata kazanımını sağlamak olduğunu vurguladı.

Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü yöneticisi Seher Yılmazer ise para tırmanışın kulüp sporcularının ilk deneyimi olacağını kaydetti.

Kulüp olarak hedeflerinin Muğla'nın her köşesinde görme engelli çocuklar ve gençleri tespit edip eğitim ve ardından spora teşvik etmek olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Görme engelli bir birey için spor sosyal hayata dahil olmanın en şık yolu. Yakın zamanda ilgili kurum ve kuruşlarla bunu proje olarak başlatacağız." dedi.

"Hedefim şampiyonada birinci olmak"

Görme engelli 22 yaşındaki sporcu Derin Karadeniz ise retina yırtılması nedeniyle 12 yaşında görme kaybı yaşadığını, 17 yaşında da görme derecesinin yüzde 2'ye kadar düştüğünü anlattı.

İlk zamanlarda eve kapandığını, görme engellilerin nasıl okuduklarını, yazdıklarını ve tek başlarına nasıl hareket ettiklerini öğrendiğini aktaran Karadeniz, "Sonra da görme engellilerin spor alanlarında olduğunu gördüm ve spora ben de katıldım. Hedefim şampiyonada birinci olmak. İlk kez tırmanış yaptım ve gayet güzel geçti. Eğer milli sporcu olabilirsem görme engelli olarak ülkemi tırmanış sporcunda temsil etmek istiyorum. Umarım başarı elde edeceğim." diye konuştu.

"Hedefimin üzerine çıkabilmek mutlu etti"

Daha önce judo branşında milli sporcu olan Çağlar Yalçın (46) da tırmanışı ilk kez deneyimlediğini kaydetti.

Yaşadığı Ankara'da da antrenman yapabilmesi için tırmanış duvarları bulunduğunu dile getiren Yalçın, "Şu an 8,5 metreyi tırmandım. Hedefimin üzerine çıkabilmek beni mutlu etti. İlk deneyimlememle bu kadar çıkabildiysem daha fazlası neden olmasın. Judo branşında dünya ikinciliğim vardı. Olimpiyatlara gitmeyi her zaman çok istedim. İnşallah tırmanışta olimpiyatlara katılırım." ifadelerini kullandı

Sporculardan 17 yaşındaki İrem Kavak da daha önce golbol ve atletizm branşlarında başarılar elde ettiklerini, tırmanışta da başarılı olmak istediklerini kaydetti.

Kavak, tırmanışın eğlenceli olduğu kadar zor bir spor olduğunu, güzel mücadeleyle başarılı olabileceklerini dile getirdi.