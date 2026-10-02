Görme engelli kadın futbolu 2026 Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak

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Türkiye, görme engelli kadın futbolunda 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye, İngiltere, Polonya, Avusturya ve NPT (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) mücadele edecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek şampiyonada ay-yıldızlı ekip, ilk maçını yarın saat 16.00'da Polonya ile oynayacak.

Grup müsabakalarının ardından ilk 4'te yer alan takımlar, 7 Ekim Çarşamba günü madalya maçlarına çıkacak. Üçüncülük karşılaşması saat 09.00'da, final ise saat 11.30'da başlayacak.

Kaynak: AA