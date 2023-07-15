Görme Engelli Kadın Futbolcular Milli Takım İçin Mücadele Ediyor

Türkiye'deki görme engelli futbol kulüplerinde oynayan 29 kadın futbolcu, Görme Engelli Futbol Milli Takımı'na girebilmek için Erzurum'da yapılan seçmelere katılıyor. Kadın futbolcular, milli formayı giymek için yoğun bir mücadele veriyor.

TÜRKİYE'deki görme engelli futbol kulüplerinde oynayan 29 kadın futbolcu, ilk kez kurulacak olan 13 kişilik Görme Engelli Futbol Milli Takımı'na girebilmek için Erzurum'a geldi. Seçmelerin yapılacağı kampa katılan futbolcular, içinde zil olan topun hareketi sırasında çıkardığı sese odaklanıp oynadıkları futbolla, hayalleri olan milli formayı giymek için mücadele ediyor.

'Görme Engelli Kadınlar Futbol Oynuyor' projesi kapsamında B1 Futbol Kadın Milli Takımı seçme kampı Erzurum'da başladı. Görme Engelliler Kadın Milli Takım Baş Antrenörü Can Kasapgil, yardımcıları Vahap Özel, Şenay Tonya, Asistan Zöhrenur Diker Demiray ve Fizyoterapist Büşra Bada'dan oluşan teknik heyet, kadın futbolculara yoğun antrenman programı uyguluyor. Teknik heyet ve futbolcular, 'IBSA 2024 Görme Engelliler Futbol Kadınlar Takımı'nı oluşturup, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.