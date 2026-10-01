Görme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk istiyor

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek Kadın Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun girişimiyle 2023'te kurulan milli takım, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını, Bursa'daki Atıcılar Çok Amaçlı Görme Engelliler Futbol Sahası'nda sürdürüyor.

Takımın antrenörü Can Kasapgil yönetiminde sahaya çıkan farklı görme düzeylerine sahip kadın sporcular, "zilli topun" peşinde performans sergiliyor.

Milli takım, IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) tarafından, Riva TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonaya ilk kez katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

" Türkiye'nin katıldığı her turnuvada, hedef şampiyonluktur"

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Gülşah Aktürk, AA muhabirine, 2023 yılında kurulan takımın, o tarihten beri çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Takımın, 2025 yılında ilk defa uluslararası turnuvaya ve ilk dünya şampiyonasına katıldığını anlatan Aktürk, "Tarihimizde ilk katıldığımız ve ilk oynadığımız maçtı. Orada bizimle birlikte ilk defa katılan Polonya ve Kanada takımlarının üstünde bitirerek turnuvayı 6. olarak tamamladık. Kadın futbol takımı olarak Kanada maçında tarihimizin ilk golünü de orada attık." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını belirten Aktürk, "Mayıs ayından beri düzenli bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz, çalışıyoruz ve takım olarak hazırız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.

Aktürk, şampiyonada Türkiye, İngiltere, Avusturya, Polonya ve tarafsız takım olmak üzere 5 takımın mücadele edeceğini dile getirerek "Bizden daha tecrübeli olan İngiltere var. Her zaman Türkiye'nin katıldığı her turnuvada, hedef şampiyonluktur. İngiltere ile denk durumdayız. Ben, öyle görüyorum. Diğer takımlarla da başabaş oynayıp maçlarımızı galibiyetle bitireceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şampiyona öncesindeki hazırlıklara değinen Aktürk, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarımın hepsi bireysel olarak, kendi şehirlerinde antrenmanlarını kendi kulüpleriyle gerçekleştiriyordu. Haziran ayında ilk kampımızı yaptık. Her gün sabah ve öğleden sonra çift antrenman yaptık. Antrenman aralarında ya da akşamları, programın uygunluğuna göre hocamızla birlikte maç analizlerini yaptık. Takımları, rakiplerimizi izledik."

"Milli takımın olduğu yerde her zaman şampiyonluk konuşulur"

Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'nın başantrenörü Can Kasapgil de haziran ayından beri bu şampiyona için 5 kamp yaptıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük bir coşku ve tutkuyla geçtiğini vurgulayan Kasapgil, "Hem ben hem sporcularım, bu işe gerçekten büyük bir özveriyle yaklaşıyor. Tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Hem bizim için hem ülkemiz adına ilk defa tarihi müsabakalara çıkacağız. Bunun sorumluluğuyla, bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Kasapgil, şampiyona hedeflerine değinerek şöyle devam etti:

"Milli takımın olduğu yerde her zaman şampiyonluk konuşulur. Diğer ülkeler de bu işe bizim gibi henüz yeni başlamış ülkeler. Onlar da emek harcıyorlar ama biz son ana kadar elimizden gelen en büyük mücadeleyi vereceğiz ve şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de büyük bir tutkuyla sahada mücadelemizi devam ettireceğiz."

Kasapgil, takımda 18-35 yaş arası, farklı görme düzeylerindeki 9 görme engelli sporcu ve gören kalecilerin yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Topumuzun içinde zil var. Aynı zamanda sahamız da özel bir saha. Saha kenarlarında bariyer yer alıyor. Bariyer, hem sporcunun yön bulmasını hem de sahadan çıkmamasını, aynı zamanda herhangi bir sakatlık yaşamamasına dair yardımcımız. 20 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda bir sahamız var. Saha, 3 bölgeye ayrılıyor. İlk 12 metrede sadece kaleci ve rakibin yönlendiricisi konuşabiliyor. Orta alanda da iki takımın yönlendiricileri konuşabiliyor, başka hiç kimse o alandayken oraya müdahale edemiyor. Eğer müdahale olursa oyun duruyor ve faul cezası veriliyor. 3. bölgede de bu defa takımın kale arkasındaki yönlendiricisi ve sadece rakibin kalecisi, yönlendiricilik yapabiliyor. Tam bir takım oyunu aslında. Hoca kenarda durup taktik veren biri değil, tamamen oyunun içinde, oyunu yaşayan bir durumda. Kaleci de sadece kalecilik yapmıyor. Topu tutma haricinde bir de kendi savunmasını yönlendirme görevi mevcut."

Kasapgil, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine, destek veren, mücadelelerine ortak olan herkese teşekkür etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Turgut da takımın Bursa'daki kamp sürecini geride bıraktığını dile getirerek "Görme engelliler spor camiası olarak, sporcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Güzel bir başarı elde edecekler. Gönlümüzden geçen derece, şampiyonluk. Sporcularımızın her biri çok yetenekli. İyi bir kamp süreci atlattık. İnşallah sonu şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA