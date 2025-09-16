Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi İçin Özel Logo Hazırladı

Haberler

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel bir 'doodle' tasarımıyla dikkat çekti. Bugün 6 maçı olan turnuvada yer alan takımlar arasında Athletic Bilbao, Arsenal, Juventus ve Real Madrid gibi önemli takımlar yer alıyor. Tek Türk temsilcisi Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Google, 2025 Uefa Şampiyonlar Ligi'ne özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında, 1955 yılından bu yana düzenlenen ve Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlanan "doodle" yer alıyor.

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak.

Bugün:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
