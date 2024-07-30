Üye Girişi
Haberler

Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Lugano eşleşmesinde attığı 4 golle takımını bir üst tura taşıyan Edin Dzeko, rövanş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri hakkında da konuşan 38 yaşındaki Boşnak golcü, "Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var" dedi.

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile Kadıköy'de oynan ve 2-1 kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu. 2 maçta attığı 4 golle turu getiren isimlerin başında gelen 38 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuştu.

"DAHA KOLAY OLMASINI DİLERDİM"

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması

EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Takımın yeni transferi En-Nesyri ile ilgili de konuşan Dzeko, "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynanan ilk maçta 3 gol atarak takımının 4-3'lük galibiyetinde önemli rol oynayan 38 yaşındaki yıldız, ikinci maçta da performansını sürdürdü. Kadıköy'de oynanan ikinci maçta da ağları sarsan ve 1-0 gerideki takımını ateşlemeyi başaran Edin Dzeko, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından biri oldu. Bu gollerle birlikte sezonun ilk 2 resmi maçında 4 gole ulaşan Edin Dzeko, Kadıköy tribünlerinden büyük sevgi gördü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi Edin Dzeko Fenerbahçe Edin Dzeko Fenerbahçe Lugano Lugano Futbol Spor Haberler

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken 'savaş' açıklaması

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması

 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Bakmadan Geçme

31 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 31 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 31 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Meclis tatile mi girdi, Meclis tatili ne zaman bitiyor 2024? 31 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Bağcılar, Bahçelievler, Ataşehir elektrik kesintisi! 31 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Sincan, Çubuk, Beypazarı elektrik kesintisi! 31 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 31 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 31 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 31 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 31 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Türkiye olimpiyatlarda kaç altın, gümüş ve bronz madalya aldı? Türkiye'nin madalya sayısı! Olimpiyat madalyası altın mı, değeri ne kadar?
Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title