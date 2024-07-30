Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile Kadıköy'de oynan ve 2-1 kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu. 2 maçta attığı 4 golle turu getiren isimlerin başında gelen 38 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuştu.

"DAHA KOLAY OLMASINI DİLERDİM"

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu" dedi.

EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Takımın yeni transferi En-Nesyri ile ilgili de konuşan Dzeko, "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynanan ilk maçta 3 gol atarak takımının 4-3'lük galibiyetinde önemli rol oynayan 38 yaşındaki yıldız, ikinci maçta da performansını sürdürdü. Kadıköy'de oynanan ikinci maçta da ağları sarsan ve 1-0 gerideki takımını ateşlemeyi başaran Edin Dzeko, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından biri oldu. Bu gollerle birlikte sezonun ilk 2 resmi maçında 4 gole ulaşan Edin Dzeko, Kadıköy tribünlerinden büyük sevgi gördü.