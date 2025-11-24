Haberler

Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 5-2 kazandığı maç, tartışmalı hakem kararlarıyla gündeme geldi. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi; Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, maçın kritik anlarını değerlendirdi ve üç önemli pozisyonun da hakem tarafından yanlış yönetildiğini belirtti. Rizespor'un attığı ilk gol öncesinde faul olması gerektiği, ikinci gol öncesinde verilen elle oynama kararının yanlış ve Laçi'ye gösterilen ikinci sarı kartın hatalı olduğu ifade edildi.

  • Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında 5-2 kazandığı maçta üç tartışmalı hakem kararı olduğu belirtildi.
  • Rizespor'un ilk golü öncesinde faul verilmesi gerektiği, ikinci golde elle oynama kararının hatalı olduğu ve Qazim Laçi'nin ikinci sarı kartının yanlış verildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 kazandığı mücadele sadece skoruyla değil, tartışmalı hakem kararlarıyla da gündem oldu. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi; Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, maçın kritik anlarını detaylı şekilde değerlendirdi ve üç önemli pozisyonun da hakem tarafından yanlış yönetildiğini belirtti.

"İLK GOL ÖNCESİ FAUL"

Rizespor'un attığı ilk gol öncesinde faul olup olmadığı sorusunu yanıtlayan üç eski hakem de pozisyonun faulle sonuçlanması gerektiği görüşünde birleşti. Bahattin Duran, VAR'ın müdahale edemeyeceğini ancak sahada faul verilebileceğini söylerken, Deniz Çoban rakibin kolunu açık kullanarak Fred'in mücadelesini bozduğunu ifade etti. Bülent Yıldırım da topun Fred'e ait olduğunu ve kazanılırken kolun engel olarak kullanıldığını belirterek kararın hatalı olduğunu savundu.

Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

"İKİNCİ GOLDE EL YOK, KARAR HATALI"

Rizespor'un ikinci golü öncesinde verilen elle oynama kararı için Trio ekibi yine ortak bir görüşte buluştu: yanlış karar. Deniz Çoban, hakemin niyetinin çalmamak olduğunu ancak sonradan beden diliyle çelişkiye düştüğünü belirtti. Bahattin Duran, pozisyonda hiçbir ihlal olmadığını vurgularken, Bülent Yıldırım da hakemin yanlış tespit yaptığını ve oyunun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

"LACİ'NİN İKİNCİ SARI KARTI YANLIŞ"

Maçın son bölümünde Qazim Laçi'ye gösterilen ikinci sarı kart da Trio'nun eleştiri oklarından nasibini aldı. Deniz Çoban, pozisyonun "umut vaat eden atak" kriterini karşılamadığını ve sarı kartın gereksiz olduğunu söyledi. Bahattin Duran da Kerem'in önünde iki Rizesporlu oyuncu bulunduğunu ve pozisyonun asla umut vadeden atak olmadığını ifade etti. Bülent Yıldırım ise geniş açı görülmediği için hakemin dar bir değerlendirme yaptığını, kararın oturmadığını belirtti.

Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Ne yanlışı,göruyor bilinçli şekilde faul vermiyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMHSN SRC :

Faulle alakası yok fred efendi rolünü hep iyi oynar skiner gibi.Ama ele gelen top kesinlikle elle oynama benzer pozisyonda clean bahçe penaltı kazandı maalesef.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
