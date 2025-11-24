Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 kazandığı mücadele sadece skoruyla değil, tartışmalı hakem kararlarıyla da gündem oldu. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi; Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, maçın kritik anlarını detaylı şekilde değerlendirdi ve üç önemli pozisyonun da hakem tarafından yanlış yönetildiğini belirtti.

"İLK GOL ÖNCESİ FAUL"

Rizespor'un attığı ilk gol öncesinde faul olup olmadığı sorusunu yanıtlayan üç eski hakem de pozisyonun faulle sonuçlanması gerektiği görüşünde birleşti. Bahattin Duran, VAR'ın müdahale edemeyeceğini ancak sahada faul verilebileceğini söylerken, Deniz Çoban rakibin kolunu açık kullanarak Fred'in mücadelesini bozduğunu ifade etti. Bülent Yıldırım da topun Fred'e ait olduğunu ve kazanılırken kolun engel olarak kullanıldığını belirterek kararın hatalı olduğunu savundu.

"İKİNCİ GOLDE EL YOK, KARAR HATALI"

Rizespor'un ikinci golü öncesinde verilen elle oynama kararı için Trio ekibi yine ortak bir görüşte buluştu: yanlış karar. Deniz Çoban, hakemin niyetinin çalmamak olduğunu ancak sonradan beden diliyle çelişkiye düştüğünü belirtti. Bahattin Duran, pozisyonda hiçbir ihlal olmadığını vurgularken, Bülent Yıldırım da hakemin yanlış tespit yaptığını ve oyunun devam etmesi gerektiğini söyledi.

"LACİ'NİN İKİNCİ SARI KARTI YANLIŞ"

Maçın son bölümünde Qazim Laçi'ye gösterilen ikinci sarı kart da Trio'nun eleştiri oklarından nasibini aldı. Deniz Çoban, pozisyonun "umut vaat eden atak" kriterini karşılamadığını ve sarı kartın gereksiz olduğunu söyledi. Bahattin Duran da Kerem'in önünde iki Rizesporlu oyuncu bulunduğunu ve pozisyonun asla umut vadeden atak olmadığını ifade etti. Bülent Yıldırım ise geniş açı görülmediği için hakemin dar bir değerlendirme yaptığını, kararın oturmadığını belirtti.