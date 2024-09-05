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Golbol Kadın Milli Takımımız üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu

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Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste altın madalya kazandı. Milliler, bu sonuçla birlikte Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra üst üste üçüncü kez olimpiyat şampiyonu oldu. Öte yadan tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin de madalya sayısı 19 oldu.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, ünvanını korumak için İsrail karşısına çıktı. İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 3. KEZ OLİMPİYAY ŞAMPİYONU

Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu. Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Golbol Kadın Milli Takımı üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu

MADALYA SAYIMIZ 19'A YÜKELDİ

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

ZİYA BAŞKAN:

bu haberin en başta yer almaması beni düşündürüyor bir görme engelli olarak

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