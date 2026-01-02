Gökmen Özdenak için stadyumda tören düzenlendi

Vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta tören düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta tören yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı camiadan birçok isim, ailesi ve yakınları katıldı.

Dursun Özbek : "Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak"

Törende konuşan Dursun Özbek, Gökmen Özdenak'ın Türk futboluna iz bıraktığını belirterek, "Burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş değerli futbolcumuz Gökmen"n vefatı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray'ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Spor Kulübü'ne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray'a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray'ın tarihi yazılırken, Gökmen'in çok özel bir sayfası olacak. Kişiliğiyle, duruşuyla, verdiği hizmetlerle orada yerini alacaktır. Gökmen, futbolculuk hayatından sonra da televizyon yorumculuğu yapmış, kulübümüzde de hizmet biri kişiliği vardı. Televizyonlarda yorumculuk yaparken, başkanlık yaptığım dönemde her zaman irtibatta olduk. Maçlardan sonra veya Galatasaray'ı ilgilendiren olaylardan sonra beni arar, fikirlerini benimle paylaşırdı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, başkanlık yaptığım sürece bana destek veren çok önemli bir Galatasaraylıydı. Vefatıyla hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Futbolumuzun ve ülkemizin değerli bir üyesiydi. Türk milletine de başsağlığı diliyorum. Çünkü herkes onu severdi. Özellikle televizyondaki konuşmaları, yaptığı şakalarla hepimizin kalbinde yerini almıştır. Sevgili Gökmen, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. İnşallah ışıklar içinde uyu" diye konuştu.

Yasin Özdenak: "Onunla paylaştığım her anı sonsuza dek saklayacağım"

Kendisi için çok zor bir gün olduğunu ifade eden kardeşi Yasin Özdenak ise, "Benim için çok zor bir gün. Biz onunla iyi, kötü çok günler geçirdik. Bugün burada canım kardeşim Gökmen için toplandık. Kalbim paramparça, hala öldüğüne inanamıyorum. Onunla paylaştığım her anı sonsuza dek saklayacağım. Onun şakaları, omzumdaki eli, şefkati hepsi aklımda ve kalbimde. O sadece kardeş değil, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir dedeydi. Hayatımızın bir parçasıydı. Hayatımıza kattığı o güzel ışık hiç sönmeyecek. Bize bıraktığı sevgi ve iyi niyet dolu mirası yaşatacağız. Biliyorum ki huzur içinde bizi izliyor. Eminim gurur duyuyor. Seni çok ama çok seviyoruz canım kardeşim. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Selin Özdenak Görücüoğlu: "Onun kızı olmak, büyük bir şans ve ömür boyu taşıyacağım bir gurur"

Gökmen Özdenak'ın kızı Selin Özdenak Görücüoğlu da, "Gökmen Özdenak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ömrünü adamış, Türk futboluna iz bırakmış bir isimdi. Benim için her şeyden önce canım babişkomdu. İlk aşkım, en yakın arkadaşım ve sığınağımdı. Onun kızı olmak, büyük bir şans ve ömür boyu taşıyacağım bir gurur. Bana öğrettikleri ve kalbime bıraktığı sevgi ölçülemez. İyi ki senin kızınım. İyi ki Alp'in dedesisin. Kalbimde, anılarımda hep yanımdasın canım babişkom. Sayın Dursun Özbek başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gökmen Özdenak için dualar edildi. Merhumun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL