Gökhan Zan'a sarılan Meral Akşener'den duygusal sözler: Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın

İYİ Parti lideri Meral Akşener, depremin en çok yıkıma yol açtığı ilimiz Hatay'a yaptığı ziyarette eski milli futbolcu Gökhan Zan'la karşılaştı. Depremde yardım çağrılarıyla dikkat uyandıran Gökhan Zan'a sarılan Akşener, "Sen bizi ayağa kaldırdın oğlum" dedi.

7.7 ve 7.6'lık depremde yıkıma uğrayan Hatay'a ziyaret gerçekleştiren İYİ parti lideri Meral Akşener, eski milli futbolcu Gökhan Zan'la denk geldi.

SAHRA HASTANESİNDE KARŞILAŞTI

İskenderun'da kurulan sahra hastanesini ziyaret eden Akşener, burada Gökhan Zan ile karşılaştı. Depremde yaptığı yardım çağrılarıyla bölge halkının sesi olan Gökhan Zan'ı gören Akşener, kendisine sarılıp duygusal sözler sarf etti.

"OĞLUM BENİM"

Gökhan Zan ve eşine sarılan Akşener, "Oğlum, sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan, yaptıkları yayınlar ve paylaşımlarla Hatay'daki ihtiyaçların hızlı ulaşmasını sağlamıştı.