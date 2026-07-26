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Göbeklitepe'nin Kaşifi İçin Bisikletle Anma

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UNESCO mirası Göbeklitepe'yi ortaya çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in vefatının 12. yılında, Şanlıurfa'da 100 bisikletçi "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" etkinliğiyle anma turu düzenledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in vefatının 12. yılı dolayısıyla bisiklet etkinliği yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 7'incisi düzenlenen anma etkinliği kapsamında bisiklet tutkunları Schmidt'in yaşadığı evde bir araya geldi. Daha sonra kent merkezinden yola çıkan 100 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaşıp ören yerini gezdi.

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı kentlerinden bisiklet turuna katılanların bulunduğunu belirterek "Ritüel haline getirdiğimiz turumuzu yıllarca sürdürmek istiyoruz." dedi.

Bisiklet tutkunu Hüseyin Acar, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve güzel geçti." diye konuştu.

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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