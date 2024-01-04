Girona, La Liga'da lider Real Madrid'in ardından ikinci sırada

İspanyol ekibi Girona, 19 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 48 puanla aynı puana sahip lider Real Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Ligin en skorer takımı olan kırmızı-beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplere de 10 puanlık fark attı.

İspanya La Liga'da Girona, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde son olarak Atletico Madrid'i son dakikalarda attığı golle sahasında 4-3 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 19 hafta sonunda topladığı 48 puanla aynı puana sahip lider Real Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı. La Liga'da 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Katalan ekibi, en yakın rakipleri Atletico Madrid ve Barcelona'nın 10, Athletic Bilbao'nun 13, Real Sociedad'ın da 16 puan önünde yer aldı. Ligde 19 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Michel'in öğrencileri, tek yenilgisini 8. haftada Real Madrid karşısında 3-0'lık skorla yaşadı.

La Liga'nın bu sezon en skorer takımı oldular

Girona, bu sezon La Liga'da oynadığı 19 müsabakada rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 24 gol gördü. Katalan ekibi, bu istatistikle ligin bu sezon en çok gol atan takımı olmayı başardı. Ligde Girona'yı 40 golle Real Madrid, 39 golle Atletico Madrid, 34'er golle de Barcelona ve Athletic Bilbao izledi.

Artem Dovbyk'ten 11 gol, 5 asist

Sezon başında Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer edilen Ukraynalı forvet oyuncusu Artem Dovbyk, Girona'nın bu sezon en skorer ismi olarak öne çıkıyor. Kırmızı-beyazlı formayla ligde 18 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 11 gol, 5 asistlik performansa imza attı. - İSTANBUL