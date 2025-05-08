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Girişimler başladı! Onyekuru, dördüncü kez Süper Lig yolcusu

Girişimler başladı! Onyekuru, dördüncü kez Süper Lig yolcusu
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Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un radarına girdi. Yeşil-siyahlılar, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Onyekuru, daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formalarıyla 3 dönem Türkiye'de forma giymişti.

Süper Lig'de daha önce 2 kez Galatasaray ve 1 kez de Adana Demirspor'da forma giyen ve sergilediği performansla hafızalara kazınan Henry Onyekuru, yeniden Süper Lig'e dönebilir.

KOCAELİSPOR DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da forma giyen Onyekuru için Kocaelispor'un devreye girdiği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'un iddialı bir kadro kurmak adına Onyekuru transferini bitirerek hücum hattını güçlendirmek istediği aktarıldı.

EYÜPSPOR DA DEVREDE

27 yaşındaki kanat oyuncuya Kocaelispor dışında Süper Lig'den Eyüpspor'un da talip olduğu belirtildi. Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu belirtilirken, transferde Kocaelispor'un avantajlı olduğu ifade edildi.

SEZON SONU SERBEST

Al Fayha ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru, transferde boşa çıkacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Onyekuru'nun Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu da gelen bilgiler arasında.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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