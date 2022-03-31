Giresunspor Süper Lig'de kalıcı olma hedefinin peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, sezon başında koydukları Süper Lig'de kalıcı olma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Keleş, AA muhabirine, ligin bitimine 8 hafta kaldığını, son haftaların hep çok zorlu geçtiğini belirtti.

Bunun bilincinde olduklarını ifade eden Keleş, "Biraz eksikliklerimiz, biraz sıkıntılarımız olmasına rağmen iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sezon başında koyduğumuz ligde kalıcı olma hedefine inşallah ulaşırız. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından 6 puan alırsak bizim için iyi olacak. İnşallah bu periyodu iyi şekilde atlarız, son haftalara çok sıkıntılı girmeyiz." dedi.

Ligin geriye kalanında inişli çıkışlı periyotlar yaşadıklarını dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"Oyuncular eksilebiliyor, fikstür zorlu oluyor, bu periyotlarda zorlanabiliyoruz ama ondan sonra takım halinde birlikte olduğumuz zaman, oyuncuların da sayısında sıkıntı çekmediğimiz zaman, kulübemiz güçlü olduğu zaman iyi şeyler yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi Sivasspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından puanlar alıp rahatlamak istiyoruz. Puan baremi koymak istemiyorum, şu an tek odaklandığımız bu iki maç."

"Flavio bizim için önemli oyuncu, oynatmak istiyoruz"

Keleş, Flavio'nun sakatlığına ilişkin, "Geçen maç oynayamadı, biraz eksikliğini hissettik. Sivasspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Takımla birlikte idman yapamadı, fizyoterapist ile bireysel antrenmanlar yapıyorlar. Flavio bizim için önemli oyuncu, oynatmak istiyoruz, inşallah hazır olur." diye konuştu.

Seyircilerin son maçlarda kendilerine çok fazla destek olduğunun altını çizen Keleş, "Biz de onları mahcup etmemeye çalışıyoruz, iç sahada iyi bir grafik yakaladık. Onların desteğiyle istediğimiz oyunu oynuyoruz, onlara da iyi bir oyun sergiletmek istiyoruz. İnanıyoruz ki onlar bizi Sivasspor maçında yalnız bırakmayacaklar, stadyumu dolduracaklar, biz de onların desteğiyle maçtan galip ayrılmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.