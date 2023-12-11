Giresunspor Başkanı Nahid R. Yamak, destek çağrısı yaptı

Giresunspor Başkanı Nahid R. Yamak, siyasilere, iş adamlarına ve camiaya destek çağrısı yaptı.

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor'un Kulüp Başkanı Nahid R. Yamak, kulübe destek olunması için siyasilere, iş adamlarına ve camiaya çağrıda bulundu. Yamak, yaptığı açıklamada, "25 Şubat'ta çok zorlu bir süreçte bitik bir ekonomiyle batmış bir kulübü devralarak yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir mücadeleye girdik. Bugüne kadar 160 milyon liranın üzerinde ödeme yaparak, kulübün borcunu ödedik. Ancak buna rağmen küme düştük. Giresunlu gençlerimizi A Takıma çıkartarak 11 evladımızı profesyonel yaptık. ve bu ligde mücadele etmeye çalıştık. Ancak tüm çabalarımıza rağmen ne yazık ki 3 puanımız silindi. Tabi bu 3 puanın silinmesinin nedeni geçmişten gelen 55 oyuncuya olan borcumuz. Bu 55 oyuncunun 12 tanesinden muvafakatname alamadığımız ve 100 milyon civarındaki vergi ve sigorta borcundan dolayı 3 puanımız silindi" dedi.

"Transfer tahtası için 60 milyon lazım"

Kulübün içinde bulunduğu durumla mücadele etmeye hazır olduklarını belirten Yamak, "Biz sonuna kadar mücadele etmeye hazırız ancak bunu tüm Giresunlular ile birlikte yapmak zorundayız. Şu an da Giresunspor'un toplam borcu 350 milyon lira bunun 100 milyon lirası vergi ve sigortaya ait olan borç. 250 milyon lirası ise alacaklı oyuncular ve kulübün mevcut borçlarının tamamını oluşturuyor. Transfere engel olan borç ise 120 milyon lira. Şu an Giresunspor kulübünün transfer tahtasını açabilmesi için ihtiyacı olan miktar 60 milyon lira bu miktarı bulduğumuz takdirde transfer tahtasını açabiliyoruz" diye konuştu.

"Kurtuluş yolu buysa kayyuma bırakalım"

"Tribünlerimize seyirci gelmiyor" diyen Yamak, "Ben burada bir kötü aramıyorum bana defaten sordular. Hiçbir siyasi çıkıp devletin varlığını kulübe aktaramaz bunu çok iyi biliyoruz. Ancak bizim siyasilerimiz bunun yerine bizlere sponsorluk noktasında destek bulabilirler bunu da biliyoruz. Bugün artık bu konuda son dönemin içerisindeyiz. Burayı 2 milyon Euro ile kurtarabiliriz. Ben hepinizden buranın kurtuluşu için destek bekliyorum. Bende olmayabilirim eğer kurtuluş yolu buysa kayyuma bırakalım gerekirse Valimiz yönetsin ama biz Giresunspor'u kurtaralım, buradan sizin yardımlarınızı ve desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte başarabiliriz"

Girsesunspor taraftarlarına seslenen Başkan Yamak, "Benim bu zor dönemi hep birlikte aşabileceğimize olan inancım tam! Bizim gönlümüz temiz, paramız temiz, kalbimiz temiz biz kurtuluş savaşında iki gönüllü alayıyla mücadele vermiş ataların torunlarıyız. Bu zorluklarında üstesinden gelebilecek güce ve kudrete sahibiz. Bütün Giresunlulara ve Giresunsporlulara sesleniyorum; Sakın pes etmeyin! Sakın takımınızı yalnız bırakmayın! Bu takımı kurtarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz, kanımızın son damlasında kadar savaşacağız. Transfer tahtasını açmak sadece oyuncu almak demek değil ayın zamanda kulübümüzün borcunu azaltıp, yönetilebilir hale getirmek için de çok önemlidir" cümlelerini kullandı.

"Hiçbir şey için geç kalmış değiliz"

Çotanakların Başkanı Yamak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Buradan herkese bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum hala hiçbir şey için geç kalmış değiliz. İş adamlarımız, siyasilerimiz, mülki amirlerimiz ve tüm camiamıza sesleniyorum. Kulübümüze gelir getirecek reklam ve sponsorluk ve loca alımı destekleri ile yanımızda yer almanızı diliyor ve istiyoruz. Büyük Giresunspor camiası; Lütfen Giresunspor kongre üyesi olalım, kombine alarak tribünde takımımıza olan desteğimizi artıralım, Çotanak Store mağazamızdan alışveriş yaparak çotanak armaya desteğimizi sürdürelim. Çağrımız sadece şehrimizde ve ülkemizde yer alan Giresunspor sevdalılarına değil, yurt dışında da bulunan kalbi çotanak arma için atan herkesedir." - GİRESUN